Kindersender zeigt Buben wie man BHs öffnet

"Falsches Signal an Kinder"

Inge Bell, Vorstand der deutschen Frauenrechtsorganisation "Terre des Femmes", hat sich für die Berliner Zeitung den 1,31 Minuten langen Beitrag angesehen und zeigt sich erschüttert: "Das ist ein völlig falsches Signal an die KiKa-Zielgruppe der 3- bis 13-jährigen Kinder. Es ermutigt die Buben schon im Kindesalter, Mädchen buchstäblich an die Wäsche zu gehen. Und es signalisiert Mädchen schon im Kindesalter, dass Buben ihnen an die Wäsche gehen dürfen."