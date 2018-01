Kneissl auf heikler Mission in der Türkei

Experte: "Für Kneissl bleibt nur wenig Spielraum"

Ist das, was in der Vergangenheit passiert ist, jetzt vergessen? Ganz sicher nicht. Der Wiener Politikwissenschafter Cengiz Günay begrüßt das Engagement Kneissls, sieht aber nur wenig Spielraum für sie. Der Forscher am Österreichischen Institut für Internationale Politik verweist auf die "selbst auferlegte Identität" Österreichs, europäischer Vorkämpfer gegen die Türkei zu sein: "Man hat sich einzementiert", so Günay.