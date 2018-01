Elton John: Legende geht noch einmal auf Tournee

Ein halbes Jahrhundert steht Elton John (71) schon auf der Bühne. Müde ist Sir Elton nach all der Zeit nicht, aber dennoch ist für ihn der Moment gekommen, Abschied zu nehmen. „Es fühlt sich jetzt einfach richtig an“. Aber Elton wäre nicht Elton, wenn er leise abträte. „Ich gehe mit einem großen Knall!“ Auf einem Presseevent, das von New York zeitgleich nach Los Angeles und London übertragen wurde, gab er seine rekordverdächtige „Farewell Yellow Brick Road“-Tour bekannt: Ab Herbst spielt er drei Jahre lang mehr als 300 Konzerte auf fünf Kontinenten. Und natürlich sagt er auch in Wien lautstark „Servus“: Am 2. Mai 2019 (!) kommt er in die Stadthalle.