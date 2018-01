ÖTV sucht dringend neues Grundstück

Hinweise erbeten

Das gesamte Mitarbeiterteam sucht aktuell nach einem geeigneten Hof in Oberösterreich oder Salzburg, um weitere Tiere in Not retten zu können. "Erfahrungsgemäß benötigen wir etwa drei bis vier Hektar Fläche, um unseren 53 Pflegetieren den nötigen Lebensplatz einrichten zu können", erklärt Gottschalk. Der Verein freut sich über Angebote oder Hinweise auf geeignete Immobilien an office@tierschutzverein.at oder Tel.: 0662/84 32 55.