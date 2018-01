Nationen-Ranking: Ist die Schweiz das beste Land?

Niedrige Arbeitslosigkeit, stabiles Wirtschaftswachstum, ein hohes Ansehen der Schweizer Bürger weltweit sowie die Neutralität des Landes brachten den Eidgenossen wie auch schon 2017 Platz eins im "Best Countries Ranking" vor Kanada und Deutschland, das 2016 noch an der Spitze gewesen war, ein. "Die Schweiz ist eine Insel der Stabilität in turbulenten Zeiten", so U.S. News.