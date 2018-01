Jungbauer zündete eigenen Stall an

Was in der Nacht auf den 12. April 2016 aber wirklich geschehen ist, wird wohl nie restlos aufgeklärt werden können. Erinnerungslücken an den Vorfall, bei dem das Wirtschaftsgebäude lichterloh in Flammen aufgegangen ist, plagen den 22-jährigen Landwirt, der am Dienstag von einem Schöffensenat wegen Brandstiftung verurteilt wurde.