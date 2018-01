Auf zum nächsten Geflecht

Mit der Fertigkeit, die er und seine beiden Mitarbeiterinnen Gabi und Gertrude beherrschen, gehört das Trio zu einer absoluten Minderheit: „Die Korb- und Möbelflechterei können vielleicht noch eine Handvoll Leute in Österreich. Dabei bräuchten wir dringend Nachwuchs, da unsere Arbeit jetzt wieder mehr Wertschätzung erfährt“, sagt der 57-Jährige aus St. Margarethen an der Raab. Dass darüberhinaus auch immer mehr Menschen auf ihr gutes, altes Möbelstück setzen statt sich beliebig austauschbaren Billig-Ramsch anzuschaffen, spiegelt sich in den Reparatur-Wartezeiten wider: „Mit drei bis vier Monaten muss man schon rechnen“, betont der Fachmann.