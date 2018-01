Das sind die Gewinner der „Wohnidee für Wien“

Die Erwachsenen-Kategorie gewann Ing. Gerhard Kreutzer. Und in der Hauptkategorie (Schüler) räumte die 5a des BRG Boerhaavegasse gleich alle Preise ab: Platz eins ging an Marco Miller, Platz zwei an Carina Toth und Platz drei an Emelie Nemeth. Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und Wiens Stadtschulratspräsident Himmer gratulierten den Siegern. Ludwig: "Diese Projekte landen sicher nicht in einer Schublade."