„The Shape of Water“ großer Oscar-Favorit

In der Kategorie der "Besten Nebendarstellerin" sind Mary J. Blige ("Mudbound"), Allison Janney ("I, Tonya"), Lesley Manville ("Phantom Thread"), Laurie Metcalf ("Lady Bird") und Octavia Spencer ("The Shape of Water") nominiert, Hoffnungen auf einen Oscar als bester Nebendarsteller dürfen sich Willem Dafoe ("The Florida Project"), Woody Harrelson ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), Richard Jenkins ("The Shape Of Water") Christopher Plummer ("All The Money in The World") und Sam Rockwell ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri") machen.