Massenschlägerei: Kurden gegen Türken in Hannover

Mindestens 180 Personen sind am Montag an einer Massenschlägerei am Terminal B des Flughafens Hannover in Deutschland beteiligt gewesen. Aufgrund dieser hohen Zahl ist es verwunderlich, dass nur zwei Menschen leicht verletzt wurden. Anlass der Schlägerei dürfte die türkische Militäroperation "Olivenzweig" in Syrien sein.