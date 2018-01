Melanie Griffith kommt mit Verjüngungsspezialisten

Am Wiener Opernball wird wohl nicht nur das Parkett glatt: Schauspielerin Melanie Griffith wird von Charles Rosier begleitet, Mitbegründer und Initiator der Kosmetiklinie "ASC Regenity Limited and ASC Skin Therapeutics". Diese Hautpflege unterstütze die natürliche Schönheit der Haut ohne operative Eingriffe (Lifting)", hieß in einer Aussendung der Lugner City. Sowohl Richard Lugner als auch Griffith würden die Creme verwenden. Die Produkte werden ab 12. Februar unter dem Markennamen Augustinus Bader (AugustinusBader.com) erhältlich sein.