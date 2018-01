Ermittlungen wegen Verdacht auf Sexualdelikt

Ausgangspunkt für die Ermittlungen sei, so die Sprecherin weiter, ein Bericht im "Zeit"-Magazin. Dort hatten am 3. Jänner drei Ex-Schauspielerinnen Wedel beschuldigt, er habe sie in den 90er-Jahren sexuell bedrängt. Eine bezichtigt ihn dabei sogar der Vergewaltigung. Die Sprecherin betonte, dass die Einleitung des Ermittlungsverfahrens noch kein Hinweis für eine Schuld Wedels sei. Dies gelte es nun herauszufinden.