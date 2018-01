„Lauf, lauf, lauf!“ Südtiroler flüchten vor Lawine

Die höchste Lawinenstufe 5 gilt aufgrund der enormen Neuschneemengen seit Montag vor allem im Westen Österreichs - aber auch unsere südlichen Nachbarn haben viel der weißen Pracht abbekommen. So viel, dass es hin und wieder zu Lawinenabgängen kommt. In Ridnaun in Südtirol ging am Montag eine der größeren Art nieder. Von einem Berghang über dem Dorf donnerte die Schneewalze auf die Häuser zu.