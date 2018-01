Petition gegen berittene Polizei gestartet

"Im Sinne der Tierschutzes von diesen Plänen absehen!"

Die Organisation setzte sich bereits für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Fiakerpferde in Wien ein. "In Zukunft noch mehr Pferde in die hektische Wiener Innenstadt, eine nicht artgemäße Umgebung, zu holen, ist nicht akzeptabel – und absolut nicht zeitgemäß! Wir fordern daher den Innenminister nachdrücklich auf, von diesen Plänen abzusehen – im Sinne des Tierschutzes, der laut Regierungsprogramm ja auch der FPÖ am Herzen liegt", so Pluda abschließend.