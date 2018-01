Airline-Gründer Lauda kauft insolvente Niki zurück

Der ehemalige Formel-1-Weltmeister und Pilot Niki Lauda hatte flyniki 2003 gegründet. Ein Jahr später beteiligte sich die Air Berlin mit 24 Prozent an dem Unternehmen, 2010 verkaufte Lauda weitere 25,9 Prozent an die deutsche Fluglinie. Im November 2011 übertrug die Privatstiftung Lauda schließlich auch die restlichen 50,1 Prozent der Anteile an Air Berlin und tilgte damit ein Darlehen in der Höhe von 40,5 Millionen Euro, das die Fluglinie ihm im Jahr zuvor gewährt hatte.