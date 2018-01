OÖ: Junge Frauen für Scheinehe verschleppt

Am 11. Jänner allerdings gelang der 20-Jährigen die Flucht. Sie lief hilfesuchend einer Polizeistreife in Linz-Urfahr in die Hände, erzählte, dass sie für eine Scheinehe gefangen gehalten worden war und ihre Cousine auch festgehalten werde. Dieses zweite Opfer konnte zwar zeitweise per Internet Kontakt mit ihrer Familie in der Slowakei aufnehmen, aber nicht sagen, wo sie gefangen gehalten wird.