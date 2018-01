Fourcade schlägt mit Massenstart-Sieg zurück

Martin Fourcade hat am Sonntag zurückgeschlagen und nach drei zweiten Plätzen im Biathlon-Weltcup seinen sechsten Saisonsieg gefeiert. Der sechsfache Weltcup-Gesamtsieger entschied den 15-km-Verfolgungsbewerb am Sonntag in Antholz mit 2,8 Sekunden Vorsprung auf den Norweger Tarjei Bö für sich, der ebenfalls zwei Fehlschüsse verzeichnete. Simon Eder musste sich mit dem 15. Platz begnügen.