Keine Gratis-Übernachtung: Bloggerin rastet aus

Eigentlich wollte eine britische YouTuberin und Bloggerin nur ein schönes Wochenende mit ihrem Freund in Dublin verbringen – gratis, versteht sich. Doch anstatt auf ihr Business-Angebot einzugehen, erteilte ihr das ausgewählte Hotel in der irischen Hauptstadt eine klare Absage. Grund genug für die junge Frau, sich nun in einem 17-minütigen (!) Video darüber aufzuregen, wie unglaublich unhöflich sie diese Reaktion findet. Der Betreiber des Hotels zieht nun Konsequenzen.