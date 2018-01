Kleiner Elias kam an Wiener Busstation zur Welt

Für die Sanitäter Patrick G. und Mathias G. startete der Nachtdienst am 5. Jänner gleich spektakulär. Sie wurden zu einem Notfall der besonderen Art in die Leopoldstadt alarmiert. Dort warteten die werdenden Eltern Ramira und Thomas B. in einer Bushaltestelle in der Stadionallee auf das Team der Berufsrettung Wien.