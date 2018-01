Pöltl: 6 Punkte und Niederlage gegen Minnesota!

Lebron James noch nicht über magische Marke

Keine Party gab es für LeBron James. Seine Cleveland Cavaliers mussten in der heimischen Quicken Loans Arena nicht nur eine 124:148-Pleite gegen Oklahoma City Thunder einstecken, der Superstar verpasste außerdem den 30.000er an Punkten in der nordamerikanische Basketball-Profiliga. 25 Zähler hätte "King James" benötigt, 18 wurden es, womit er bei vorerst 29.993 hält. Vor James stehen nur sechs Spieler: Dirk Nowitzki (30.829), Wilt Chamberlain (31.419), Michael Jordan (32.292), Kobe Bryant (33.643), Karl Malone (36.928) und Kareem Abdul-Jabbar (38.387).