Flock-Bravour! 3. Platz beim Weltcup am Königssee

Geschlagen geben musste sich Flock nur den beiden Deutschen Jacqueline Lölling und Tina Hermann. Lölling gewann auch den Gesamtweltcup. Flock hatte in dieser Saison bereits beim Weltcup-Auftakt in Lake Placid und zuletzt in St. Moritz triumphiert. Bei der Heim-EM Mitte Dezember in Innsbruck gab es für die Österreicherin Bronze. Diesmal in Königssee waren auch die äußern Umstände nicht ganz ideal, der dritte Platz ist umso wertvoller.