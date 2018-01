Rätselhafter Tod von Pornostar Olivia Nova geklärt

Blutergüsse an den Beinen

Der aufstrebende Star der Pornoindustrie hatte außerdem Blutergüsse an den Beinen und dürfte schon Wochen vor seinem Tod Nieren-Medikamente genommen haben. Diese waren in der ganzen Wohnung verstreut, weshalb vermutet wurde, dass Olivia an einer Drogenüberdosis gestorben sei. Eine vollständige medizinische Untersuchung steht noch aus.