Pornostar Olivia Nova stirbt mit nur 20 Jahren

Vierter toter Pornostar in wenigen Monaten

Brisant: Olivia Nova ist bereits der vierte weibliche Pornostar, der in den vergangenen Monaten viel zu jung gestorben ist. Am 6. Dezember beging August Ames mit 23 Jahren Selbstmord, während Turi Luv (31) im August an einer Überdosis Drogen starb. Shyla Stylez war 35, als sie im November tot aufgefunden wurde. Wie bei Olivia Nova ist bei ihr die Todesursache bislang unbekannt.