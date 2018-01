FPÖ trauert um Grazer Alt-Bürgermeister Götz (89)

Götz wurde am 27. Februar 1928 in Graz geboren und begann seine politische Karriere 1958, als er in den Gemeinderat und von diesem noch im selben Jahr in den Stadtsenat gewählt wurde. Er führte als Wohnungsreferent das Punktesystem für die Vergabe von Wohnungen durch die Gemeinde ein. Nach einigen Jahren als Vizebürgermeister wurde er 1973 zum Bürgermeister gewählt. In seine Ära fallen u.a. die Errichtung einer Abteilung für Bürgerinitiativen, ein mit Landesförderung ermöglichtes Programm zum Bau und zur Reparatur von Pflichtschulen, Landessubventionen für die Verkehrsbetriebe, die Errichtung der Augartenbrücke und das innerstädtische Einbahnsystem.