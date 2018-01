Mehr Migranten? „Fühle mich in Wien nicht wohl“

In der renommierten ARD-Talkshow von Sandra Maischberger verteidigte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Mittwoch während seines Berlin-Besuchs die Flüchtlingspolitik der türkis-blauen Regierung und die Koalition mit der FPÖ. Der 31-jährige Kanzler findet, in Wien habe sich das Stadtbild verändert und der politische Islam zugenommen. krone.at fragte Passanten, ob die Bundeshauptstadt noch mehr Migranten verkraften würde.