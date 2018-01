So denkt die Weltpresse über Sebastian Kurz

Kurz im ZDF: "Die Grenze ist für mich und alle anderen das Strafrecht"

Für Kurz standen bei seinem Besuch in Berlin auch mehrere TV-Auftritte am Programm. Am Mittwochabend war er in der ARD-Abendsendung "Maischberger" zu sehen, am Donnerstagvormittag war er im ZDF-"Morgenmagazin" zu Gast. Auf die kritische Frage zur Regierungsbeteiligung der FPÖ rechtfertigte er sich: "Die Grenze ist für mich und alle anderen das Strafrecht - darüber hinaus gibt es so was wie Meinungsfreiheit."