Wien: Räuber prügeln 81-Jährigen in Wohnung nieder

Zum Angriff kam es bereits am Sonntagabend, wurde am Mittwoch seitens der Polizei bekannt gegeben. Gegen 20.15 Uhr, zum Start des Hauptabendprogramms, läutete die junge Frau – offenbar Teil der Räuberbande – an der Tür des Ehepaares in der Gußriegelstraße.