Kinderärzte-Mangel lässt Eltern verzweifeln

Dramatische Lage auch in anderen Bundesländern

Ähnlich dramatisch stellt sich die Lage in anderen Bundesländern dar. In der Steiermark etwa werden derzeit seit Monaten erfolglos in mehreren Regionen händeringend Kinderärzte gesucht, Oberösterreich, Tirol und Niederösterreich kämpfen mit Besetzungsproblemen. Kärnten, Burgenland und Salzburg sehen sich laut den Gebietskrankenkassen noch im grünen Bereich.