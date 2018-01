Jaya The Cat: „Wir pfeifen auf alle Konventionen“

Geoff, was ist für dich aus der Musikersicht in Europa so viel anders oder besser als in den USA?

Lagadec: Es geht einfach darum, wie Kunst an sich behandelt wird. In den USA gibt es nur alles oder nichts. Entweder verdienst du Millionen mit irgendwelchen Rap-Videos, oder du spielst in den abgetakelten Clubs und wirst wie Dreck behandelt. Die Clubkultur ist außerdem am Sterben, was die Sache nicht einfacher macht. In Europa geben sie dir etwas Anständiges zu essen, gute Hotelzimmer und schicken dich nicht mit drei Biergutscheinen wieder weg. Die Shows sind überall gleich gut, denn fanatische Leute gibt es dort wie da.