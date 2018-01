Spendenaffäre: Salzburger Landesrat tritt zurück

Der wegen einer Spendenaffäre unter Beschuss geratene Salzburger Verkehrs- und Wohnbaulandesrat Hans Mayr hat am Montag seinen Rücktritt mit 30. Jänner erklärt. Konkret get es um Spenden und Bürgschaften aus der Baubranche für seine Partei "Salzburger Bürgergemeinschaft". Solche hatte der 57-Jährige anfangs vollkommen in Abrede gestellt, später aber nach und nach doch eingeräumt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt bereits. Mayr betonte allerdings vor der versammelten Presse: "Der Rücktritt ist kein Schuldeingeständnis."