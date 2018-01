Feuer bei Kartenturnier in Vereinsheim: Acht Tote

Bei einem Brand sind in einem Bürgerzentrum in Portugal, in dem gerade ein Kartenturnier stattfand, mindestens acht Menschen ums Leben gekommen und rund 50 weitere verletzt worden. Laut Augenzeugen habe es "fünf oder sechs Minuten lang viel Panik" gegeben, viele der Opfer erlitten schwere Verbrennungen.