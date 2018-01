Salmonellenskandal: Bereits 83 Länder betroffen

Produkte nicht aus Handel genommen

Für Aufregung sorgten zudem Probleme beim Rückruf: Staatliche Kontrolleure hatten laut Wirtschaftsminister Bruno Le Maire seit Ende Dezember in 91 Fällen Babymilchprodukte gefunden, die eigentlich aus dem Handel genommen werden sollten. Es handle sich um eine Reihe von Supermärkten und Apotheken, aber auch zwei Kinderkrippen und zwölf Krankenhäuser. Le Maire hatte daher am Donnerstag 2500 zusätzliche Kontrollen angeordnet und Vertreter großer Handelsketten in sein Ministerium bestellt.