Meghan Markle: Schwere Vorwürfe der Halbschwester

75.000 Dollar für Kleid statt Vater

Seit Jahren haben die Frauen keinen Kontakt zueinander. Angeblich habe die Mutter Doria einen Keil zwischen die Familie getrieben, berichtet Grant weiter. Zudem wirft sie Meghan vor, sich nicht genug um ihren Vater zu kümmern. "Wenn du 75.000 Dollar für ein Kleid ausgeben kannst, kannst du 75.000 Dollar für deinen Vater ausgeben", so Grant. Thomas Markle lebt in bescheidenen Verhältnissen zurückgezogen in Mexiko. Angeblich will sich Meghan Markle nicht von ihm, sondern von ihrer Mutter zum Altar führen lassen.