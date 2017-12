Meghan Markle: So ärmlich lebt ihr Vater in Mexiko

Sein zurückgezogenes Leben in einem heruntergekommenen Miethäuschen in Mexiko hat er sich so vermutlich nicht vorgestellt: Seit Prinz Harry die Verlobung mit Tochter Meghan bekannt gegeben hat, wird auch Thomas Markle von neugierigen Reportern verfolgt. Und sie tragen die Geschichten seiner gelben, verrauchten Finger und seiner Vorliebe für Bier in die Welt hinaus. Ein PR-Desaster für den Kensingtonpalast.