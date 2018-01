Auch Emma Watson war Opfer sexueller Belästigungen

"An der der Oberfläche gekratzt"

Im Gespräch mit "Variety" deckt die 27-Jährige die bittere Wahrheit auf: "Die Statistiken zeigen, dass es bei Frauen zwischen dem Alter 18 und 24 eine gewaltige Prozentzahl gibt, die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt hat. Wenn du mit den meisten Frauen sprichst, dann realisierst du, dass sie Erfahrungen gemacht haben und eine Geschichte haben. Wir decken einfach nur auf." Jedoch werde derzeit nur "an der Oberfläche gekratzt", denn es stecke noch viel mehr dahinter, was Emma als "total verrückt" bezeichnet.