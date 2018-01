Fenstersturz: Opfer tischt neue Unfallversion auf

Die Ermittler hatten von Anfang an große Zweifel an dieser Version. In der Wohnung waren mehrere Einrichtungsgegenstände zertrümmert. Der Mann aus Afghanistan wies Kratzspuren auf, auch die Verletzungen seiner Freundin deuten auf einen Kampf hin. Der Mann blieb jedenfalls in Gewahrsam der Strafverfolgungsbehörden, ihm wird Mordversuch vorgeworfen.