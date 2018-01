Giftschlange fuhr in Australien per Autostopp mit

Den Schreck seines Lebens hat ein Mann in Australien bekommen, als sich plötzlich während einer Autofahrt eine Giftschlange über seine Windschutzscheibe wand. Ted Ogier war im Bundesstaat New South Wales unterwegs, als die Rotbäuchige Schwarzotter aus seiner Motorhaube kroch, wie der Sender ABC am Donnerstag berichtete.