„Werde meine Tochter und meinen Vater begraben“

Die US-Amerikanerin Ally Parker hat ein Foto auf Facebook gepostet, das um die Welt geht: Auf dem Bild liegen ihre an einem aggressiven Hirntumor erkrankte fünfjährige Tochter Braylynn und deren ebenso todkranker Großvater Sean Parker, er leidet an ALS. "In ein paar Tagen werde ich meine Tochter begraben, dann werde ich meinen Vater begraben müssen", schildert Ally ihre verzweifelte Lage. Über eine Spendenseite wird nun Geld für eine Therapie gesammelt, die die kleine Braylynn vielleicht doch noch retten könnte.