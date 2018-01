Iran droht EU und USA mit Ausstieg aus Atomdeal

Am Freitag läuft eine Frist aus, in der Trump über den weiteren Verzicht auf Sanktionen gegen den Iran wegen dessen Atomprogramms entscheiden muss. Am Samstag steht eine erneute Zertifizierung des Atomdeals zwischen dem Iran und den Mitgliedern des Weltsicherheitsrates sowie Deutschland an. Beides ist entscheidend für die Zukunft des Abkommens. Bisherige Signale der US-Regierung deuten zwar nicht darauf hin, dass Trump die Vereinbarung aufkündigt, die Regierung plant aber offenbar, die Gangart gegenüber dem Iran auf andere Weise zu verschärfen.