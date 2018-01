Elf Frauen sexuell bedrängt: 20 Monate Haft

Ein 20-jähriger Mann ist am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg wegen geschlechtlicher Nötigung zu einer unbedingten Haftstrafe von 20 Monaten verurteilt worden. Der Angeklagte gab vor Gericht zu, in elf Fällen Frauen im Alter zwischen 16 und 33 Jahren sexuell bedrängt zu haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.