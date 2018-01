David Beckham lanciert eigene Männer-Pflegemarke

"Es geht darum, sich wohlzufühlen und neue Dinge auszuprobieren"

"Das ständige Experimentieren mit seinem Look hat dazu geführt, dass das Thema Styling unter Männern nicht nur akzeptiert, sondern als Teil moderner Männlichkeit etabliert wurde", so sieht es L'Oreal Luxe. "Es geht darum, sich wohlzufühlen, neue Dinge auszuprobieren und den eigenen nächsten Look zu kreieren", wurde der Brite in einer Aussendung zitiert. "Ich habe 'House 99' geschaffen, um Männer zu inspirieren, aber auch, um ihnen die richtigen Produkte zum Experimentieren zur Verfügung zu stellen und sich dabei hundertprozentig wohlzufühlen - ganz gleich, welcher Stil."