Nun interner Widerstand gegen ÖVP-FPÖ-Pläne

Kaiser: "In Kärnten würden 10.000 Menschen in Mindestsicherung gedrängt"

Auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat sich am Mittwoch via Aussendung in die Debatte eingeschaltet. Gemeinsam mit Städtebund-Obfrau Maria-Luise Mathiaschitz und Gemeindebundpräsident Peter Stauber (beide SPÖ) warnte er vor einer Kostenumverteilung sowie zunehmender Armut. In Kärnten würden so fast 10.000 Menschen in die Mindestsicherung gedrängt, so Kaiser.