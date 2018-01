Mit Laserpointer AUA-Cockpit anvisiert: Festnahme!

In der Nähe des Stuttgarter Flughafens ist ein 28 Jahre alter Mann festgenommen worden, der für Laserpointer-Attacken auf mehrere Flugzeuge verantwortlich gemacht wird. Unter den Maschinen befand sich eine der Austrian Airlines. Diese sei am frühen Samstagabend aus Zürich kommend in Stuttgart gelandet, sagte AUA-Sprecherin Sandra Bijelic am Dienstag.