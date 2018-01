Polens neuer Regierungschef greift hart durch

Morawiecki war am 11. Dezember als Nachfolger von Szydlo vereidigt worden. In seiner Regierungserklärung kündigte der Politiker der rechtskonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit an, er werde den bisherigen Regierungskurs fortsetzen und weiter auf eine "großzügige Sozialpolitik" zugunsten polnischer Familien Wert legen.