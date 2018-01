Rätsel um Wiener Spur im Iran-Krimi

1989 wurden in Wien drei Kurden-Vertreter erschossen

Die Rolle des in Ungnade gefallenen Hardliners gibt weiter Rätsel auf. Auch rund um seine mögliche Beteiligung bei den Kurdenmorden im Sommer 1989 in Wien bleiben bis heute viele Fragen offen. Fakt ist, dass damals am 13. Juli drei Kurden-Vertreter im Zuge von Geheimverhandlungen mit Abgesandten der Regierung in einer Wohnung in der Linken Bahngasse im Bezirk Landstraße von einem Killerkommando erschossen wurden.