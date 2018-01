Schütze 23.11. - 21.12.

Beruf

Die meisten Schützen haben ein Traum-Horoskop. Wer wirklich will und nicht allzu übermütig ist, kann jedes Ziel erreichen. Was unter Uranus bis Juni nicht klappt, das gelingt spätestens unter Jupiter im Herbst. Speziell bei den Geburtsdaten 15. - 21.12. werden sich erleichternde Zufälle und größere Veränderungen ergeben - oft total überraschend. Jupiter & Mars zeigen jetzt schon klar: Sie kommen zu mehr. Mehr Spaß, mehr Erfolg und zum Glück auch mehr Geld. Aber Vorsicht! Sie dürfen keinesfalls leichtsinnig werden. Wer zwischen dem 4. und 9.12. geboren ist, sollte sich vor Lügnern und Betrügern hüten, denn Neptun veranstaltet Täuschungsmanöver. Mein Tipp: Bleiben Sie bei dem was Sie haben, fallen Sie auf keine leeren Versprechen herein und lassen Sie sich nicht aufs Glatteis führen – auch nicht von einem schmeichlerischen Skorpion oder Fisch.