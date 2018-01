Gewerkschafter wollen Ludwig als Bürgermeister

Die Gewerkschafter hörten sich bei einem internen Hearing die Argumente von Michael Ludwig sowie SPÖ-Klubchef Andreas Schieder an, am Montag verkündeten sie die Entscheidung: "Ich wähle Michael Ludwig, denn ich glaube, dass er einfach besser in der Kommunalpolitik verankert ist", so Meidlinger im Gespräch mit der "Krone". "Dies sieht die Mehrheit der Delegierten der Gewerkschaft ebenso."