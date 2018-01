Brad Pitt bot 100.000 Euro für Emilia Clarke

Bei der Haiti-Charity-Gala von Sean Penn tummelte sich bereits einen Tag vor den Golden Globes die Crème de la Crème der Hollywoodstars in Los Angeles. Bei der alljährlichen wohltätigkeitsveranstaltung werden von Kunstgegenständen, über Autos bis hin zu Aktivitäten für den guten Zweck versteigert. So auch ein Serienabend mit "Game of Thrones"-Darstellerin Emilia Clarke.