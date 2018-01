Hat „Curiosity“ am Mars Mikrofossilien gefunden?

„Im Arbeitsraum vor dem Rover befinden sich einige sehr interessante Ziele, die zusätzliche Untersuchungen erfordern”, berichtete Christopher Edwards von der Northern Arizona University, der mit dem JPL zusammenarbeitet, am 3. Jänner in einem Missions-Update. Auf Anfrage von Leonard David kommentiert Vasavada: “Wir können nicht ausschließen, dass es sich tatsächlich um fossile Lebensspuren handelt, aber wir werden hier auch ganz sicher keine voreiligen Schlussfolgerungen ziehen”, erklärte JPL-Wissenschaftler Vasada auf Anfrage von Raumfahrtjournalist David. Die winklige Ausrichtung der röhrenförmigen Strukturen könne tatsächlich auch auf kristalline Strukturen hindeuten, wie sie auch in Erdgestein zu finden sind, so Vasavada.