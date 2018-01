Für mehr „Likes“: Kickl verlost sich selbst

Wer sich den Preis holen will, muss Kickls Facebook-Seite "liken", Freunde dazu einladen, das Gewinnspiel-Posting teilen und dort einen Kommentar hinterlassen. Eine allgemeine Voraussetzung war außerdem, dass Kickls Facebook-Seite insgesamt mehr als 10.000 "Likes" generiert. Diese Marke wurde am Montagvormittag bereits überschritten. Die Aktion läuft noch bis zum 9. Jänner, am 10. Jänner wird ausgelost, das Neujahrstreffen der FPÖ findet schließlich am 13. Jänner statt. Dort gibt es die Chance, neben Kickl auch mit "weiteren Spitzenpolitikern an einem Tisch zu sitzen" sowie einen "spektakulären Einzug" in die Pyramide mitzuerleben.